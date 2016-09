Betreuung in den Ferien

Langenhagen. Der Quartierstreff Wiesenau und das Familienzentrum Emma und Paul bieten in der Woche vom 10. bis 14. Oktober eine Ferienbetreuung für Kinder an. Das Angebot richtet sich an Kinder im Grundschulalter.

Und dabei gibt es einiges zu erleben: Spielen und malen, basteln, lesen und Hörspiele hören, auf dem Spielplatz toben, miteinander kochen und essen stehen auf dem Programm! Außerdem bekommen wir Besuch von der Polizei Langenhagen, um ein Fahrradtraining zu absolvieren. An einem Vormittag können sich die Kids auch im Yoga versuchen. Bianca Lüdeke vom Yogastudio BeYogi aus Kaltenweide wird ebenfalls Gast bei der Ferienwoche sein.

Die Kinder können ab 8.30 Uhr gebracht werden und ein mitgebrachtes Frühstück essen. Ab 9 Uhr beginnt dann das gemeinsame Programm. Nach dem gemeinsamen Mittagessen, das zusammen zubereitet wird und im Preis inbegriffen ist, endet das Programm um 13.30 Uhr.

Eine schriftliche Anmeldung ist erforderlich. Kosten: 20 Euro pro Woche, Mitglieder des Vereins win e.V. zahlen 15 Euro.. Anmeldungen können im Quartierstreff Wiesenau, Freiligrathstr. 11 oder im Familienzentrum Emma und Paul, Ringstraße 10a, 30851 Langenhagen, abgegeben werden. Die Bezahlung findet bar mit der Anmeldung statt.