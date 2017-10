Betriebshof beendet Service

Letztmalig am 28. Oktober Grünschnitt sonnabends abgeben

Langenhagen. Noch bis zum 28. Oktober können Bürgerinnen und Bürger Langenhagens ihren Gartengrünschnitt auch sonnabends beim städtischen Betriebshof abgeben. Danach pausiert der Service, den die Stadtverwaltung 2015 während einer Gartensaison eingeführt hatte. Weiterhin können Baum-, Hecken-, Strauch- und Rasenschnitt sowie Laub aus Privathaushalten montags bis donnerstags von 9 bis 15 Uhr sowie freitags von 9 bis 11.30 Uhr ist der Betriebshof in der Einrichtung an der Neuen Bult abgegeben werden.„Sonnabends hingegen öffnen wir voraussichtlich erst wieder im März 2018 und damit passend zur nächsten Vegetationsphase“, sagt Ceno Anders, Leiter des städtischen Betriebshofes. Zu gegebener Zeit wird der konkrete Termin, wann der Betriebshof 2018 erstmals sonnabends öffnet, auf der städtischen Internetseite und in der Presse bekannt gegeben.