Betrunken im Verkehr

Langenhagen. Nun nahm die Polizei zwei Trunkenheitsfahrer fest. Mit 1,8 Promille wurde ein 38-Jähriger am Freitagvormittag aufgegriffen, der mit seinem Fahrrad am Harkenkamp unterwegs war. Sonnabend, morgens um 7.10 Uhr, wurde ein 54-jähriger Autofahrer von der Polizei gestoppt, der in Godshorn auf der Hauptstraße mit 2,52 Promille unterwegs war.