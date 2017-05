Beulen beim Einparken

Langenhagen. Heftigen Blechschaden gab es am Wochenende an zwei geparkten Autos. An der Schützenstraße wurde ein Audi (Schadenhöhe 800 Euro) und an der Theodor-Heuss-Straße ein VW Passat (Schadenhöhe 1.500 Euro) verbeult. Die Verursacher entfernten sich unerkannt.