Feldenkrais-Seminar für den Rücken am 21. April

Langenhagen. Unter dem Motto „Beweglich und entspannt – dem Rücken etwas Gutes tun“ steht ein Seminar der VHS Langenhagen am Samstag, 21.04. von 10.00 bis 16.15 Uhr im vhs-Treffpunkt. Die Feldenkrais-Methode wird mit einfachen Übungen vorgestellt: neue Bewegungsmuster können erfahren und im Alltag genutzt werden, wodurch sich die Beweglichkeit verbessert; gleichzeitig wird der ganze Körper und besonders der Rücken entspannt. Bitte bequeme Kleidung, dicke Socken, ein kleines Kissen und eine Decke mitbringen. Anmeldungen: persönlich in der Geschäftsstelle der Volkshochschule oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen unter der Telefonnummer (0511) 7307-97 04.