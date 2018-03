Bibliothek geschlossen

Langenhagen. Von Karfreitag, 30. März, bis Dienstag nach Ostern, 3. April, ist die Stadtbibliothek geschlossen. Ab Mittwoch, 4. April, ist wieder normal geöffnet. Lesestoff in Form von eBooks gibt es in der Zwischenzeit in der Onleihe NBib24. Alle Leser der Stadtbibliothek mit einem gütigen Leseausweis können dieses Angebot rund um die Uhr nutzen: www.nbib24.de.