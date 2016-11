Bilder aus Kuba

NVL-Vortrag am 30. November, 19.30 Uhr

Langenhagen. Die Naturkundliche Vereinigung Langenhagen (NVL) lädt Mitglieder und interessierte Gäste zu einem Lichtbildvortrag über eine Reise nach Kuba ein, die Matthias Willeke, Lehrer am Gymnasium Lutterschule in Hannover, im letzten Jahr unternommen hat. Es werden Fotos von alten Kolonialstädten, aber auch von dem Besuch einer Tabakplantage und weiterer interessanter Sehenswürdigkeiten gezeigt. Die Veranstaltung beginnt am Mittwoch, 30. November, um 19.30 Uhr im Wasserturm an der Stadtparkallee im Eichenpark. Ab 18.30 Uhr besteht die Möglichkeit, sich über die laufenden Umbaumaßnahmen zum Naturinformationszentrum Langenhagen (NIL) im Wasserturm zu informieren. So sind die Drechselwerkstatt oder die Kerzengießerei (Bienenwachskerzen) bereits fertiggestellt, und auch der Fledermaus-Keller ist von Schülern hergerichtet worden.