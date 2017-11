Bilder aus Wittenberg

Langenhagen. Bilder aus Wittenberg gibt es bei den St. Paulus-Abendgesprächen am Mittwoch, 15. November, in der St. Paulusgemeinde zu sehen. Im Juni war eine 26-köpfige Reisegruppe aus Langenhagen, Isernhagen und Burgwedel unter Leitung von Pastor Frank Foerster auf den Suren des Reformators Martin Luther in Wittenberg, der Lutherstadt Eisleben und der kursächsischen Residenzstadt Torgau unterwegs. Bilder von der Studienreise im Reformationsjubiläumsjahr werden allen Interessierten um 19.30 Uhr im Gemeindehaus an der Hindenburgstraße 85 vorgestellt.