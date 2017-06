Sommerkirche der Gemeinden Emmaus, St. Paulus und Zum Guten Hirten

Langenhagen. An den Sonntagen in den Sommerferien feiern die Kirchengemeinden Emmaus, St. Paulus und Zum guten Hirten gemeinsam Gottesdienst. In den Gottesdiensten geht es um Aufbrüche und Erneuerungen in biblischen Erzählungen und in unserem Leben. So zieht sich das Thema „Bilder des Lebens – unsere Hoffnung und unsere Freude“ durch alle Gottesdienste und verspricht überaus interessante Predigten. Alle Gottesdienste beginnen um 10 Uhr.Die Termine der Sommerkirche im Überblick: 25.Juni Gottesdienst in der Emmaus-Kirchengemeinde, Langenhagen, Pastorin Sabine Behrens;Thema: „Siehe ich mach alles neu“ -Abschied und Neuanfang; 2. Juli Gottesdienst in der St. Paulus-Kirche, Langenhagen, Pastor Dr. Frank Foerster, mit AbendmahlThema: Petrus im Wasser – Aufrichtung zum Leben; 9. Juli Gottesdienst in der Kirche Zum Guten Hirten, Godshorn, Pastor Paul Gundert, mit AbendmahlThema: Das große Abendmahl – Einladung zur Gemeinschaft; 16. Juli Gottesdienst in der Emmaus-Kirche, Langenhagen, Prädikantin Gabriele Hahn-Hartwig,Thema: Du stellst meine Füße auf weiten Raum.....; 23.Juli Gottesdienst in der St. Paulus-Kirche, Langenhagen, Pastor Paul Gundert, Thema: Die Jünger von Emmaus – Mitgehen, Zuhören; 30. Juli Gottesdienst in der Kirche Zum Guten Hirten, Godshorn, Pastor Falk Wook, mit Taufangebot, Thema: Die Sturmstillung - Angst nehmen und Mut machen.