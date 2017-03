Bingo beim SoVD

Engelbostel/Schulenburg. Der SoVD-Ortsverband Engelbostel-Schulenburg bietet am Sonnabend, 8. April, ab 16 Uhr wieder einen Bingo-Nachmittag in Luhmanns Gasthaus zur Post an. In den Pausen können kleine Gerichte bestellt werden. Mitglieder und Gäste sind wie immer herzlich willkommen.Verbindliche Anmeldung bis Donnerstag, 6. April, bitte unter den Telefonnummern (0511) 78 15 52, (0511) 74 31 02 oder (0511) 74 42 03.