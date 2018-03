Bingo

Langenhagen. Im Mehr-Generationen-Haus (MGH) an der Konrad- Adenauer- Straße 15d findet in der Zeit von 18 bis 20 Uhr eden ersten Donnerstag im Monat – nächster Termin ist der 5. April – Bingo spielen statt. Herzlich willkommen sind alle, die Lust zum Spielen haben. Christine Paetzke-Bartel, Leitung des MGH, weißt daraufhin das das Spielen in der Gemeinschaft sehr viel Spaß macht. Weitere Informationen erhalten Sie unter Telefon (0511) 72 11 35 oder auf der Homepage www.mehrgenartionenhaus-langenhagen.de.