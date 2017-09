Bingo und Frühstück

Engelbostel (ok). Bingo-Nachmittag beim SoVD Engelbostel-Schulenburg. Termin ist am Freitag, 13. Oktober, ab 16 Uhr in der Gaststätte zum Alten Krug, Beginn: 16 Uhr. In der Remise in der Kreuzwippe findet am Sonnabend, 28. Oktober, wieder ein Frühstück statt. Die Kosten liegen bei vier Euro pro Person. Nicht nur Mitglieder, sondern auch Freunde des SoVD sind willkommen. Beginn: 9.30 Uhr. Anmeldungen bitte bis drei Tage vor den beiden Veranstaltungen unter der bei Hans-Jürgen Giese (0511/78 15 52) oder Wilhelm Bertram (0511/74 31 02).