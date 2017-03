Bitte anmelden

Langenhagen (ok). Der Termin steht schon fest: Der nächste Berufsfindungsmarkt geht am 17. und 18. August über die Bühne. Unternehmen, die dann mit dabei sein wollen, haben bis zum 13. April die Gelegenheit, ihre Teilnahme zu bestätigen. Die Teilnahme ist kostenlos. Fragen werden von Jörg Hollemann unter der Telefonnummer (0511) 73 07-95 04 beantwortet. Die Informationsveranstaltung für Aussteller findet dann am 26. Juni statt.