Bläser-Konzert

Langenhagen (kr). Die beliebten klingenden Weihnachtsgrüße, die das Langenhagener ECHO am Heiligabend übermittelt, haben schon eine beachtliche Tradition. Die nun schon 43. Auflage dieser Aktion findet am Sonntag, 24. Dezember, von 17 bis 18 Uhr auf dem Platz gegenüber der Elisabethkirche an der Walsroder Straße statt. Wie immer musiziert eine etwa 20-köpfige Formation des Blasorchesters der Stadt Langenhagen. Unter der Leitung von Gero Kretschmer erklingen die schönsten deutschen Weihnachtslieder und auch bekannte internationale Weisen.