Bläserklänge und Chormusik

Krähenwinkel. Zwei verschiedene Arten der Musik, die jede für sich schon viel Unterhaltung bietet. Kaum vorzustellen, was beide Musikarten kombiniert dem Zuhörer bieten können. Der Posaunenchor der Matthias-Claudius-Gemeinde und die Liedertafel Kaltenweide wagen sich an dieses Gemeinschaftsprojekt und geben am Sonnabend, 17. März, um 17 Uhr in der Matthias-Claudius-Kirche ein Konzert der hohen, tiefen, lauten und leisen Töne. Auf dem Programm stehen Volkslieder, neue Kirchenmusik sowie bekannte Abendlieder und Kompositionen moderner Komponisten. Der Eintritt ist frei.