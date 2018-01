Blick in die Glaskugel

Langenhagen (ok). Einen Blick in die Glaskugel wagt jetzt die Arbeitsgemeinschaft des SPD-Ortsvereins 60 plus und lädt zum Thema Rückblick und Ausblick für Donnerstag, 25. Januar, um 15.30 Uhr ins Anna-Schaumann-Stift ein. Dann geht es um nicht nur um deutsche, sondern auch um weltweite Entwicklungen. Mitglieder und Freunde sind herzlich willkommen.