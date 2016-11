Blutspende

Langenhagen. Der DRK-Ortsverein bittet zur Blutspende: Am Dienstag, 15. November, von 16 bis 19.30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Schule, Hindenburgstraße, und am

Dienstag, 22. November, von 16 bis 19.30 Uhr in der Hermann-Löns-Schule, Niedersachsenstraße. Entsprechend der Jahreszeit wird es für Blutspender am Büfett zur Stärkung auch eine pikante Suppe geben.