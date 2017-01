Blutspende

Langenhagen. Für Dienstag, 17. Januar, lädt der DRK-Ortsverein von 16 bis 19.30 Uhr zur Blutspende in der Friedrich-Ebert-Schule, Hindenburgstraße 79, ein. Die Spender erhalten zur Stärkung einen Imbiss vom Büfett.

Weitere Blutspendetermine bietet der DRK-Ortsverein an jedem dritten Dienstag im Monat an; es gibt wechselnde Veranstaltungsorte, die rechtzeitig bekannt gegeben werden.