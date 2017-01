Blutspende

Engelbostel. Blutspendetermin ist am Donnerstag, 26. Januar, im Dorfgemeinschaftshauses, Kreuzwippe 1, in der Zeit von 15 bis 19 Uhr. Neben der wie immer persönlichen Betreuung erwartet alle Blutspender nach der Blutspende zur Stärkung ein reichhaltiges Büfett. Der DRK-Team erwartet, dass an diesem Tag die Zahl von 15.000 bisher registrierten Blutspenden überschritten wird. Für den entsprechenden Blutspender gibt es eine kleine Überraschung.