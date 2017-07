Blutspende

Krähenwinkel. Für Dienstag, 8. August, von 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr lädt der DRK-Ortsverein zum Blutspenden mit Kinderbetreuung im Dorfgemeinschaftshaus, Auf dem Moorhofe 6, ein. Zurzeit, bedingt durch die Urlaubssaison, gibt es einen besonders hohen Bedarf an Spenderblut in Deutschland. Benötigt wird das Blut für Operationen, Transplantationen aber auch für die Versorgung der Patienten bei Verkehrsunfällen. Krebspatienten sind während der Therapie oft auf regelmäßige Bluttransfusionen, auch über einen längeren Zeitraum, angewiesen. Dank des medizinischen Fortschritts haben sich die Überlebenschancen deutlich verbessert. „Eine Blutspende gibt das gute Gefühl anderen Menschen zu helfen. Regelmäßiges Blutspenden kann ihre Gesundheit sogar positiv beeinflussen“, so der Aufruf von Christoph Rönisch vom DRK-Ortsverein. Zur Stärkung gibt es nach der Blutspende, neben Kaffee und diversen Getränken, ein leckeres Barbecue.