Blutspende

Godshorn. Der DRK-Ortsverein Godshorn veranstaltet am Montag, 22. Januar, im Dorfgemeinschaftshaus Godshorn, Spielplatzweg 20 in der Zeit von 16.bis 20 Uhr eine Blutspende. Blut spenden kann jeder gesunde Erwachsene im Alter von 18 bis 72 Jahren. Frauen können bis zu viermal, Männer bis zu sechsmal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden muss ein Abstand von mindestens acht Wochen liegen. Bitte bringen Sie Blutspenden einen gültigen Lichtbildausweis mit. Im Anschluss an die Blutspende lädt der Ortsverein zu einem leckeren Imbiss ein.