Blutspende in Kaltenweide

Kaltenweide. Das Rote Kreuz organisiert für Montag, 4. September, die nächste Blutspende in Kaltenweide. Spenden darf jeder gesunde Erwachsene. Das Blutspendeteam steht von

15,30 bis 19 Uhr im Niet Hus an der Clara-Schumann-Straße bereit. Im Anschluss an die Spende gibt es zur Belohnung ein Büfett. Für Kinder ist zudem eine Betreuung organisiert.

Spender sollten ihren Blutspenderpass mitbringen. Erstpender ihren Personalausweis oder Führerschein.