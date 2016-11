Blutspendeaktion in Godshorn

Godshorn. Der DRK-Ortsverein Godshorn ruft für Montag, 5. Dezember, in der Zeit von 16 bis 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Godshorn am Spielplatzweg 20 wieder zur Blutspende auf. Es kann jeder gesunde Erwachsene ab 18 Jahre an der Blutspende teilnehmen. Mitzubringen sind der Blutspender- oder Unfallhilfepass sowie der Personalausweis. Dieses gilt auch für Erstspender. Im Anschluss an die Spende gibt es für alle Blutspenderinnen und Blutspender in der Gaststätte "Treffpunkt" zur Stärkung einen Imbiss.