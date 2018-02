Blutspenden

Krähenwinkel/Kaltenweide (ok). Zwei Blutspendetermine stehen demnächst im Norden Langenhagens an. Das DRK in Kaltenweide lädt für Montag, 5. März, ins Niet Hus ein; das DRK in Krähenwinkel für Donnerstag, 8. März, ins dortige Dorfgemeinschaftshaus. Beginn: jeweils um 15.30 Uhr.