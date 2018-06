BMW und Porsche gestohlen

Langenhagen. Zwei hochwertige Autos sind am frühen Donnerstagmorgen gestohlen worden. Ein an der Friedrich-Ebert-Straße geparkter schwarzer BMW X5 mit einem Wert von 25.000 Euro und ein am Fuhlsbütteler Weg in einer verschlossenenTiefgarage geparkter weißer Porsche 911 GTS mit einem Wert von 140.000 Euro.