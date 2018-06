BMW waren das Ziel

Langenhagen (ok). Die Diebe hatten es auf so genannte Multifunktionsgeräte und ein Multifunktionslenkrad abgesehen, waren am frühen Dienstagmorgen gegen 6 Uhr am Sollingweg, Weserweg und Söseweg unterwegs. Ziele waren Autos der Marke BMW und zwar ein 1er, ein 3er und ein 5er. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.