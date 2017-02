Bosseln bei den Schützen

Kaltenweide (ok). Zu seinem zweiten Bossel-Turnier lädt der Schützenverein Kaltenweide ein. Treffpunkt ist am Sonnabend, 25. August, um 13 Uhr am Kaltenweider Schützenhaus. Bollerwagen, Rucksäcke und Getränke bitte mitbringen. Für Fragen stehen Daniel Hose (0174/7435805) oder Axel Siebert (0173/2394165) zur Verfügung.