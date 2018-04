Bosseln mit der SPD

Engelbostel. Die SPD Engelbostel lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu einer entspannten und fröhlichen Bossel-Tour für Sonnabend, 14. April, um 15 Uhr herzlich ein. Gestartet wird an der Kreuzwippe 1. Zum Abschluss gegen 17 Uhr wollen wir noch zusammen essen und klönen. Kosten fallen für die Teilnahme nicht an. Anmeldungen bitte an Gudrun Mennecke, Telefon (0511) 74 17 71 oder Wilhelm Eike, Telefon (0511) 74 34 95.