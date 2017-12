Bratäpfel, Punsch und Glühwein

Langenhagen. Der Lebendige Adventskalender in Wiesenau läuft auf Hochtouren und hält am Montag, 11. Dezember, ein besonderes Türchen geöffnet. Bäcker Harald Luther lädt zu einem weihnachtlichen Abend auf den Quartiersplatz und in den Quartierstreff ein – und bringt seinen Shanty- Chor „Die Störte- Bäcker“ mit! Gemeinsam werden sie das Publikum mit weihnachtlichen Lieder einstimmen und mit Sicherheit für gute Stimmung sorgen! Außerdem gibt es Bratäpfel aus dem Holzofen, Punsch und Glühwein. Los geht es pünktlich um 18 Uhr vor dem Quartierstreff an der Freiligrathstraße 11 in Langenhagen.