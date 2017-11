Breites Angebot

Langenhagen (ok). Die Musikschulen des Music College Hannover bieten an drei verschiedenen Standorten in Hannover ein breit gefächertes, musikalisches Angebot. Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Anfänger, Wiedereinsteiger und Fortgeschrittene, Unterricht in den Fächern Klavier, Keyboard, A- und E-Gitarre, Schlagzeug oder Saxophon. Für Jeden ist etwas dabei. Mehr auf www.musikschule.musiccollege-hannover.de. Zum Jahresende gibt es ein Angebot zum Schnupperpreis. Bis zum 31. Dezember können Interessierte beispielsweise einen Monat – 30 Minuten pro Woche – für 55 Euro buchen. Die 45-Minuten-Variante kostet 80 Euro. Vier aufeinanderfolgende Unterrichtstermine, die auf Wunsch im Dezember oder spätestens bis zum 31. Januar begonnen werden können.