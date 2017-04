Brutale Schlägerei

Godshorn. An der Berliner Allee ist es am Freitag gegen 20.30 Uhr zu einer brutalen Schlägerei gekommen. Ein 32-jähriger Mann wurde von zwei Tätern in das Gesicht geschlagen und fiel zu Boden. Daraufhin wurde er von den Männern getreten, bevor diese von ihm abließen und ihren Weg fortsetzten. Das Opfer erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.