Budget für Senioren

Langenhagen (ok). Welches Budget steht für Maßnahmen zur Gestaltung des demografischen Wandels zur Verfügung? Diese Frage stellt der Seniorenbeirat in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 17. April, um 10 Uhr im Ratssaal. Außerdem stehen Anträge und Berichte auf der Tagesordnung. Zu Beginn und im Anschluss des öffentlichen Teils findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.