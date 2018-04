Bücher und Kleidung

Langenhagen. Am Sonnabend, 21. April, von 14.30 bis 17 Uhr findet ein Flohmarkt in der AWO Langenhagen in der Ostpassage 3 statt. Von Kinderkleidung über Bücher bis Seniorenkleidung kann alles angeboten werden Die Standgebühr liegt bei fünf Euro plus einem Kuchen. Anmeldung bitte unter der Telefonnummer (0177) 3 36 30 40.