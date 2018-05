Bürgerkönig wird gesucht

Krähenwinkel (kr). Nachdem das Bürgerkönigs-Schießen während des tolles Hoffestes bei Reßmeyer wegen eines technischen Defektes abgebrochen werden musste, nannte Malte Klein, Schießsportleiter des SV Krähenwinkel, jetzt einen neuen Termin. Die Veranstaltung für Bürger ab 18 Jahren findet am Sonntag, 27. Mai, von 10 bis 14 Uhr im Schützenhaus am Waldsee statt. Geschossen wird aus zehn Metern mit dem Luftgewehr. Jeder Teilnehmer hat zehn Schuss, die besten fünf Treffer werden gezählt. Es wird neu gewertet, ein bereits bezahlter Einsatz bleibt bestehen. Alle Teilnehmer sind an diesem Tag zu einer Bratwurst eingeladen.