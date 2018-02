Bürgermeister gibt Auskunft

Langenhagen. Mitglieder und Freunde der "SPD-Arbeitsgemeinschaft 60 plus" trreffen sich am Donnerstag, 15. Februar, um 15.30 Uhr im Anna-Schaumann-Stift am Ilseweg 9-11 zum Gespräch. Bürgermeister Mirko Heuer wird zu Gast sein und Rück- und Ausblick seiner Arbeit aufzeigen. Wie wird sich die Zusammenarbeit mit den politischen Fraktionen im Rat in Zukunft gestalten? Kommt es nun endlich zu einer Straßenverbindung nach Garbsen? Wie geht es weiter mit den Sanierungsverfahren? Müssen wir noch mehr Neubürger aufnehmen? Weitere Themen werden sicherlich in der Diskussion noch angeschnitten. Interessierte Gäste sind willkommen.