Bürgerstiftung lädt ein

Langenhagen (ok). Die Bürgerstiftung Langenhagen lädt zu ihren nächsten Sprechstunden ein. Termine sind jeweils Montag am 16. Oktober und am 20. November.im Mehr-Generationen-Haus an der Konrad-Adenauer-Straße. Vizepräsidentin Karin Saremba freut sich dann auf das persönliche Gespräch, Anregungen für Projekte und weitere ehrenamtliche Helfer.