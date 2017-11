Bürgerstiftung lädt ein

Langenhagen (ok). Die Bürgerstiftung Langenhagen lädt zu einer Sprechstunde ins Mehrgenerationenhaus an der Konrad-Adenauer-Straße ein. Termin ist am Montag, 20. November, von 16 bis 18 Uhr. Vizepräsidentin Karin Saremba steht zum persönlichen Gespräch zur Verfügung und informiert auch über förderungswürdige Projekte. Freiwillige Helfer werden auch immer gesucht.