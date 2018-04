Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl bei Ausreisekontrolle

Langenhagen. Am Donnerstag wurde ein 27-jähriger türkischer Staatsangehöriger bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Antalya/Türkei ermittelt und festgenommen.

Gegen den polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung Getretenen bestand ein Strafvollstreckungshaftbefehl. Er hatte nach Verurteilung wegen räuberischer Erpressung die fällige Geldstrafe in Höhe von 3.664,69 Euro (inklusive Kosten) nicht bezahlt und sich im weiteren Verlauf der weiteren Strafvollstreckung entzogen.

Auf Grund von Mittellosigkeit erfolgte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Überstellung zur Justizvollzugsanstalt Hannover zum Antritt einer 90- tägigen Ersatzfreiheitsstrafe.