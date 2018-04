Bunter Strauß

Langenhagen (ok). Ein bunter Themenstrauß wird den Besuchern der Ratssitzung am Montag, 23. April, wieder präsentiert. Los geht es um 18.30 Uhr im Ratssaal. Das Thema Inklusion spielt eine große Rolle, und diverse Zuschussanträge werden diskutiert. Außerdem geht es unter anderem um den Ablauf der Seniorenbeiratswahl und um das Containerdorf hinter dem Schulzentrum. Zu Beginn und im Anschluss an die Sitzung findet wie immer eine Einwohnerfragestunde statt.