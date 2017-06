Busfahrt nach Hodenhagen

Godshorn. Zu einer Busfahrt nach Hodenhagen zum „Cafe am Deich“ am Mittwoch, 26. Juli, laden das DRK Godshorn und die AWO Godshorn alle Mitglieder herzlich ein. Abfahrt um 12 Uhr am Parkplatz vor der Postfiliale. Rückkehr gegen 18 Uhr. Kosten zehn Euro pro Person. Anmeldung über Hannelore Riechers unter Telefon (0511) 78 41 50 oder Friedhelm Schulz. Die Teilnehmerkosten sind bei Anmeldung zu bezahlen.