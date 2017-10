Busshuttle

Langenhagen. Um allen Besuchern eine bequeme Anreise zum Tag der offenen Tür in der Wasserwelt am Sonnabend, 14. Oktober, zu ermöglichen, wird ein Busshuttle eingerichtet. Die Busse pendeln in der Zeit von 9.50 bis 17.03 Uhr zwischen der Station Handelshof (Stadtbahn-Haltestelle Langenhagen-Zentrum) und der neuen Haltestelle Wasserwelt an der Theodor-Heuss-Straße. Wer am Sonnabend gänzlich auf öffentliche Verkehrsmittel setzt, kann mit dem gültigen GVH-Ausweis an der Stadtbahn-Haltestelle Langenhagen-Zentrum auch in die Line 650 umsteigen. Weitere Informationen zum Tag der offenen Tür und zur Anreise gibt es unter www.wasserwelt-langenhagen.de im Internet.