Butterflymesser beschlagnahmt

Langenhagen. Jetzt nahm die Bundespolizei einen 26-jährigen irakischen Staatsangehörigen fest. Gegen den polizeilich bereits mehrfach in Erscheinung Getretenen bestand ein aktueller Haftbefehl wegen Sachbeschädigung und versuchter Nötigung. Nach Verurteilung missachtete er die Geldstrafe in Höhe von 750 Euro und setzte sich trotz eines in der Bundesrepublik Deutschland betriebenen Asylverfahrens ins benachbarte Ausland ab. Dort wurde der Betroffene im weiteren Verlauf festgestellt und jetzt im Rahmen einer Rückübernahme gemäß dem Dubliner Übereinkommen mit einem Flug aus Amsterdam nach Hannover überstellt. Auf Grund der Mittellosigkeit erfolgte die Überstellung zur Justizvollzugsanstalt Hannover zum Antritt der 50- tägigen Ersatzfreiheitsstrafe. Bereits am Dienstag wurde bei der Luftsicherheitskontrolle eines Fluges nach Istanbul/Türkei im Handgepäck eines 72-jährigen türkischen Staatsangehörigen ein Butterflymesser aufgefunden.

Da es sich bei diesem Messer um einen verbotenen Gegenstand nach dem Waffengesetz handelt, erfolgte die Beschlagnahme durch die Bundespolizei. Ohne Messer, dafür aber mit entsprechender Strafanzeige im Gepäck, wurde die Weiterreise des Senioren gestattet.