Caddy aufgebrochen

Langenhagen Ein an der Friedrich-Ebert-Straße in Wiesenau abgestellter VW Caddy ist am vergangenen Wochenende aufgebrochen worden. Täter schlugen die hintere rechte Seitenscheibe ein und entwenden aus dem Laderaum einen Akkuschrauber und ein Antennenmessgerät.