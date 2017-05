Cantate Domino

Langenhagen (ok). Eine musikalische Reise quer durch Europa tritt der Chor der Emmauskirche am Sonntag, 18. Juni, um 18 Uhr in der Emmauskirche an. Das Motto: "Cantate Domino". Es spielen Martin Seemann am Violincello und Ryoko Morooka am Orgelpositiv. Der Chor der Emmauskirche Langenhagen singt unter der Leitung von Bsrbara Rotering. Mehr Infos unter www.emmauschor.de.