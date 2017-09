Caren Marks im Gespräch

Engelbostel. Caren Marks, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium, informiert am Sonnabend, 16. September, von 7.30 Uhr bis 9.30 Uhr im Bereich der Apotheke und dem Bäcker an der Heidestraße über Ihre Arbeit am Info-Stand des SPD-Ortsvereins. Bürger haben Gelegenheit, Caren Marks persönlich kennen zu lernen und Fragen an sie zu stellen.