Caren Marks zur Wiederwahl

Langenhagen. Am Dienstag, 31. Januar, findet um 19.30 Uhr eine Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Langenhagen in der Mensa der IGS Langenhagen zur Vorbereitung der Bundestagswahl 2017 statt. Caren Marks, Bundestagsabgeordnete der SPD für Langenhagen, wird einen Vortrag zum Thema „Bundestagswahl 2017 – wir schreiben Zukunft“ halten. Dabei wird sie einen Rückblick auf ihre Tätigkeit im Deutschen Bundestag und als parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geben. Sie wird auch einen Ausblick auf die Bundestagswahl am 24. September 2017 geben. Im Anschluss wird die SPD Langenhagen eine Nominierung für den Bundestagswahlkreis 43 aussprechen. Als Kandidatin steht Caren Marks zur Wiederwahl.