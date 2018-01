Carnevalisten laden ein

Büttenreden, Tanz und Schunkellieder

Engelbostel. Die Freunde des Carnevals, die die neue Carnevals-Session herbei sehnen und alle anderen natürlich auch, können sich freuen: Es wird in St.Maria wieder Carneval gefeiert. Am Kirchort St. Hedwig ist es am Sonnabend, 27. Januar, um 17 Uhr soweit. Die Carnevals- und Veranstaltungsgemeinschaft (CVG) lädt zur 70. Sitzung in der Gastwirtschaft "Zur Post" ein. Die Vorbereitungen des bunten Programms sind angelaufen. Es werden Büttenreden, Tanzauftritte, Schunkellieder und allerlei Gags vorgetragen. Die Leitung der närrischen Sitzung liegt in den bewährten Händen des Präsidenten "Torsten I.".Allerdings ist hier ein besonderes Bonbon vorgeshen.Eintrittskarten können telefonisch unter der Rufnummer (0511) 74 42 25bei Ulrich Müller bestellt werden