CDU und Schützen laden ein

Schießwettkampf für Bürger am 23. Juni

Langenhagen. Der CDU-Ortsverband veranstaltet am Freitag, 23. Juni, um 18 Uhr, in Kooperation mit dem Schützenverein Brink den alljährlichen Schießwettkampf für Bürger. Eingeladen sind alle interessierten Bürger der Stadt. Veranstaltungsort ist das Schützenhaus Langenforth, Emil-Berliner-Straße 30.Zu gewinnen sind besondere Preise: Für den ersten Platz wird es einen kulinarischen Wertgutschein für das Restaurant Emma am Bahnhof Pferdemarkt geben. Gestiftet wurde dieser von Hendrik Hoppenstedt, CDU-Bundestagsabgeordneter. Der Zweitplatzierte bekommt eine Landtagsbesichtigung mit anschließendem Essen in der Klickmühle, gestiftet von Rainer Fredermann, CDU-Landtagsabgeordneter. Der Drittplatzierte kann sich auf eine Führung durch die HDI-Arena mit dem CDU-Ortsverbandsvorsitzenden und Hannover 96 Archivar Sebastian Kurbach freuen.