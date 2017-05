Sonntag, 21. Mai, ab 17 Uhr in der Elisabethkirche

Langenhagen (ok). "Europäische Cembalomusik des 17. und 18. Jahrhunderts" lautet das Thema der nächsten Soirée, die am Sonntag, 21. Mai, in der Elisabethkirche stattfindet. Cembalist Fritz Siebert unternimmt eine Reise über den europäischen Kontinent und demonstriert die unterschiedlichen nationalen Stile und Formen der barocken Cembalomusik. Beginn ist um 17 Uhr. Am Ausgang wird um Spenden zur Finanzierung der Konzertreihe gebeten.