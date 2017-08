Checkliste für Senioren

Langenhagen (ok). Was Senioren alles bei einem Krankenhausaufenthalt beachten müssen, hat der Seniorenbeirat jetzt in einer Checkliste zusammengefasst. Sie liegt im Rathaus aus. Es geht zum Beispiel um Dokumnete und Unterlagen, Persönliches, Besonderheiten für Singles und auch darum, was nicht ins Krankenhaus mitgenommen werden sollte.Außerdem sind bereits Neuregelungen ab Oktober 2017 für die Zeit nach der Krankenhausbehandlung aufgenommen worden.